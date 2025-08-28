Hassa’da Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA MEVKİİ VE OLAYIN DETAYLARI

Hatay’ın Hassa ilçesinde, yol kenarındaki kanalete çarpan motosikletin sürücüsü Abdullah Çadırlı ağır yaralandı. Motosikletin arkasında oturan Ökkeş Toprak ise hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde, Yuvalı Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah Çadırlı’nın yönetimindeki 33 AOG 613 plakalı motosiklet, kontrolünü kaybederek yol kenarındaki kanalete çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çarpışma sonucunda motosikletten savrulan Abdullah Çadırlı ve Ökkeş Toprak asfalt zemine düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine aldı. Yapılan kontrollerde Ökkeş Toprak’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı olan Abdullah Çadırlı ambulansla Hassa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.