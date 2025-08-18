Haberler

Hassa’da Motosiklet Kazası: Sürücü Öldü

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Hatay’ın Hassa ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. M.Ş. idaresindeki ve plakası belirlenemeyen motosiklet, Aktepe Mahallesi’nde, İ.D. yönetimindeki 31 ARL 599 plakalı cip ile çarpıştı.

KAZA YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.Ş., hızlı bir şekilde Hassa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, fakat yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

