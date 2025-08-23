Hassa’da Olayda Üç Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI VE VAKA GÜVENLİĞİ

Hatay’ın Hassa ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobilin çekici ile çarpışması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı. Kazaya karışan otomobildeki ailenin bir düğün kutlamasına gittiği belirtildi. Kaza, Hassa ilçesi Girne Mahallesi çevreyolunda gerçekleşti. A.B. yönetimindeki 31 NBB 49 plakalı otomobil, A.U.C. idaresindeki 27 AJH 154 plakalı çekici ile kavşakta çarpıştı.

Kaza sonucunda otomobilde bulunan Sevda Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu, Beyza Hayriye Bedir ile Z.K., A.B. ve S.K. yaralandı. Olay anını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından, olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Kısa bir süre içinde bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye götürüldü. Ancak, Sevda Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu ve Beyza Hayriye Bedir, tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi. Kazaya karışan otomobildeki ailenin düğün için yola çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı ve çekici sürücüsünü gözaltına aldı.