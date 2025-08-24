Haberler

Hassa’da Otomobil Çekiciyle Çarpıştı

KAZA VE KAYIPLAR

Hatay’ın Hassa ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobilin çekiciyle çarpışması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Düğün merasimine gitmek üzere yola çıkan ailenin bulunduğu araçta, yaşamını yitirenler arasında anne ve kızı bulunuyor.

CENAZE TÖRENİ

Kazanın meydana geldiği yer, Hassa ilçesi Girne Mahallesi çevreyolu oldu. Düğün için yola çıkan ailenin otomobili, çekici ile çarpıştı. Bu kazada anne Sevda Bedir, kızı Beyza Nur Bedir ve bir akrabası hayatını kaybetti. Savunmasız durumda kalan 2 kişi ise yaralandı. Sevda Bedir ve kızı Beyza Nur Bedir’in cenazeleri, memleketleri Belen’de yan yana toprağa verildi. Cenaze törenine pek çok akrabası, komşuları ve sevenleri katılım gösterdi. Anne ve kızı, gözyaşları ve dualar eşliğinde uğurlandı. Ayrıca, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

