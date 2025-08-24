Hassa’da Trafik Kazasında Üç Kişi Öldü

TRAFFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Hatay’ın Hassa ilçesinde bir otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren üç kişinin cenazeleri, gerekli işlemlerin ardından toprağa verildi. Dünkü kaza, Girne Mahallesi Hassa-Gaziantep kara yolundaki kavşakta gerçekleşti. Hayatını kaybeden Sevda Bedir, Beyza Hayriye Bedir ve Nizamettin Cerrahoğlu’nun cenazeleri morgdan alınıp, yakınlarına teslim edildi.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN İŞLEMLERİ

Sevda ve Beyza Hayriye Bedir’in cenazeleri, Belen ilçesindeki Tosyalı Camisi’nde gerçekleştirilen namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Nizamettin Cerrahoğlu’nun cenazesi ise İskenderun ilçesinde, Çankaya Mezarlığı Camisi’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Hassa ilçesinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AJH 154 plakalı çekiciyle çarpışan 31 NBB 49 plakalı otomobilde bulunan Sevda ve Beyza Hayriye Bedir ile Nizamettin Cerrahoğlu hayatını kaybetti. Ayrıca, kazada otomobilin sürücüsü Abdullah B., Zülal K. ve Sariye K. yaralandı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN KAZA ANLARI

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bu trajik kaza sonrası çekici sürücüsü gözaltına alındı. Bu kaza, yol güvenliğine dair önemli bir hatırlatma yaparken, kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.