Hassa’da Üzüm Hasadı Başladı

HASAT MESAISİ BAŞLADI

Hatay’a bağlı Hassa’da üzümler için hasat dönemi başladı. Bintaş Mahallesi’ndeki 17 dönümlük bağda gerçekleşen etkinlikte mevsimlik işçiler üzümleri toplamaya yönelik çalışmalara katıldı. Etkinliğe iştirak eden Vali Mustafa Masatlı, üzüm salkımlarını toplayarak tüm çiftçilere bereketli bir yıl dileğinde bulundu. Devletin her zaman üreticilerin ve çiftçilerin yanında olduğunu vurguladı.

HATAY’IN TARIMSAL POTANSİYELİ

Vali Masatlı, “Hatay, Türkiye’de bereketli topraklara sahip ve tarımsal kabiliyeti ve potansiyeli yüksek bir ilimiz. İlimizde çok çeşitli ürünler yetişmekle birlikte üzümle ilgili de Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Bugün Hassa ilçemizdeyiz. Hassa, Hatay’ımızın üzümde ürün rekoltesi en yüksek, bağcılığın gelişmiş olduğu bir ilçemizdir.” dedi.

REKOLTE BEKLENTİLERİ ARTMIŞTIR

Vali, 2024 için üzüm kapasitesinin 74 bin ton olduğunu belirterek, bu rekolteyle birlikte Türkiye’de 13’üncü sırada olduklarını ifade etti. “Bu sene inşallah rekolte beklentimiz 85 bin tondur. Bu rekolteyle Türkiye’deki üzüm üretim sıralamamız daha üst seviyelere çıkacaktır.” diyen Masatlı, Hassa’da 1200’e yakın çiftçinin yaşamını bağcılıktan sağladığını da sözlerine ekledi.