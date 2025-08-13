Haberler

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

OROZAN YANGINI VE TAHLYE SÜRECİ

Hatay’ın Hassa ilçesinde rüzgar etkisiyle büyüyen orman yangını nedeniyle bazı evler tahliye ediliyor. Hassa ilçesinde bulunan Yukarıbucak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın başladı. İhbarın ardından, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

ALEVLERİN HIZLA YAYILMASI

Ekipler, yangına müdahale etse de alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangının etkisini gösterdiği Yukarıbucak Mahallesi’ndeki evler tahliye edilmeye başlandı. Mahalle sakinleri, kendi araçları ve ekiplerin sağladığı araçlarla güvenli bölgelere alındı. Yangının hızla geliştiğini belirten mahalle sakinleri, evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

