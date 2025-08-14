Hassa’da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

ORMAN YANGININA MÜDAHALE BAŞLADI

Hatay’ın Hassa ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangın, Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda başladı. Bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etme çabasında bulundu. Engebeli arazinin ulaşım zorluğu oluşturduğu bu noktada, iş makineleriyle yol açma çalışması yapıldı. Ayrıca, çevre illerden de destek ekipler gönderildi.

HAVADAN VE KARADAN DESTEK

Yangın söndürme çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan da desteklenmeye başladı. 5 helikopter, karadan yapılan müdahalelere yardımcı olmak amacıyla bölgeye yönlendirildi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi ve ihbar sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti. Yangına, toplamda 18 arazöz ve 470 personel ile müdahale edilmeye başlandı.

DESTEK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında görev alan orman işçileri ve güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla bir esnaf, bölgede simit dağıttı. Yangın söndürme çalışmaları ve destek çabaları hala devam ediyor.