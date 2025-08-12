Hassa’daki Camii Yeniden İbadete Açıldı

DEPRESYON SONRASI İBADET YENİDEN BAŞLIYOR

Hatay’ın Hassa ilçesinde, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler Sonrası ağır hasar gören Yolçatı Yavuz Sultan Selim Camii, düzenlenen bir törenle tekrar ibadete açıldı. Hassa ilçesinde, Yolçatı Mahallesi’nde bulunan cami, deprem sonrası yeniden inşa edilmesinin ardından, dualar ve tekbirler eşliğinde cemaatiyle bir araya geldi. Törene Hassa Kaymakamı Safa Kahraman, İlçe Müftüsü Mustafa Kuş, ilçe protokolü, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

CAMİLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İlçe Müftüsü Mustafa Kuş’un camilerin önemine değindiği bir vaazla devam etti. Müftü Kuş, “Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi, gözüm Albayrak arar, kulağım ezan sesi” diye belirtti. Vaazın ardından “Sıla-i Rahimle Bereketlenen Tatil” konulu ilk hutbe okunarak Cuma namazı kılındı. Yetkililer, caminin yeniden yapımında emeği geçen hayırseverlere ve çabalarından dolayı Yolçatı Yavuz Sultan Selim Camii İmam Hatibi Nureddin Yalçın’a teşekkür etti.