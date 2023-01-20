Katar Futbol Federasyonu, Abdelkarim Hassan ile ilgili kararını açıkladı.

Katar Futbol Federasyonu, Abdelkarim Hassan ile ilgili kararını açıkladı. Hassan’a kadro dışı bırakılma ve para cezası verildi.

Katar Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada Abdelkarim Hassan ’a futboldan uzaklaştırma cezası verdiğini duyurdu.

29 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 50 bin euro para cezası ödemesi ve maaşından ise yüzde 50 kesinti yapılmasına da karar verildi.

Yapılan cezanın nedeni açıklanmazken ülke basınında çıkan haberlerde Katar’ın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından oyuncunun uygunsuz davranışlarından dolayı federasyonun böyle bir karar aldığı belirtildi.

Hassan, Katar’ın 2022 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından taraftarların hayal kırıklığını ciddiye almadığı için ağır bir şekilde eleştirilmişti.

Katar, Dünya Kupası 2022’de tarihte Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ülkeler arasında en kötü performans sergileyen ülke olmuştu.