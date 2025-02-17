Hasta İçin Ambulans Helikopter Havalandı

KULP İLÇESİNDE SOLUNUM SIKINTISI YAŞANDI

Kulp ilçesinde yaşayan A.G., solunum sıkıntısı şikayetiyle Kulp Dr. Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Tedavi sürecinde A.G.’nin kalp krizi geçirmesi üzerine Diyarbakır’a sevk edilmesi gerektiğine karar verildi.

A.G. için Acil Sağlık Hizmetleri’nin ‘Sağlık Komuta’ merkeziyle iletişim kuruldu. Bunun ardından İl Sağlık Müdürlüğü’nden istenen ambulans helikopter, kısa bir süre içinde ilçeye ulaştı. A.G., ambulans helikopterle Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi pistine iniş yaptı.

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Burada Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerine teslim edilen A.G., ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp tedavi altına alındı. A.G.’nin tedavi süreci devam ediyor.