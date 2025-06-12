Hasta Taşıyan Ambulans Kaza Geçirdi

AMBULANS OTOMOBİLE ÇARPTI

Sivas’ın Zara ilçesinden Sivas kent merkezine hasta taşıyan B.K. yönetimindeki ambulans, kavşakta C.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Bu kazada toplamda 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralananlar arasında ambulans şoförü B.K., sağlık personeli K.Ç., ambulansta bulunan hasta E.Y., refakatçisi B.K. ve otomobil sürücüsü C.T. bulunuyor. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları ambulanslarla Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.