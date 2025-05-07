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Hastalığa Yenik Düşen Uzman Çavuş Uğurlandı

UZMAN ÇAVUŞUNU SON YOLCULUĞUNA UGURLADI

Osmaniye’de rahatsızlık nedeniyle uzun süre tedavi gören 30 yaşındaki uzman çavuş Samet Ceylan, yaşamını yitirdi. Ceylan, Aksaray Sultanhani İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapıyordu ve rahatsızlığı dolayısıyla tedavi süreci geçirdi.

MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Samet Ceylan, memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi’nde askeri erkan eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve bir çocuk babası olan Ceylan’ın cenazesi, Merhum Ömer Kaybet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Düziçi Asri Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Osmaniye protokolü, Ceylan’ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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