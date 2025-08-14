Hastalığın Yayılımı Azaldı, Aşılama Başladı

SON DURUM DÜZENLEMELERİ

Artvin Milletvekili Faruk Çelik, bölgedeki şap hastalığı hakkında güncel durumu değerlendirdi. Çelik, hastalığın yayılma hızının düştüğünü ve salgının sönüş aşamasına geçtiğini bildirdi. Açıklamasında, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde hastalık merkezlerinin yoğun olduğunu, Merkez ve Yusufeli ilçelerinde ise yalnızca birer hastalık alanı tespit edildiğini belirtti. Bu bölgelerde hastalığın yayılım göstermediğini ve hayvanlardaki belirtilerin azaldığını ifade etti. Hastalık nedeniyle telef olan hayvan sayısının oldukça düşük olduğunun altını çizen Çelik, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yürütülen dezenfeksiyon ve bilgilendirme çalışmalarının olumlu sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

AŞILAMA VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

22 Temmuz 2025 tarihinde Artvin İli Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu’nun toplanarak il genelinde hayvan hareketlerini durdurduğunu hatırlatan Çelik, 24 Temmuz’da koruyucu aşılama çalışmalarının başladığını açıkladı. Ayrıca sahada yetiştiricilerle toplantılar yapıldığını, dezenfeksiyon ve eğitim çalışmalarının da devam ettiğini aktardı. Hastalık merkezlerinin bulunduğu bölgelerde dezenfeksiyon uygulamaları sürerken, hastalık görülmeyen alanlarda İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından koruyucu aşılama çalışmaları artırıldığı ifade edildi. Mihraklarda hastalığın tamamen söndürüldükten sonra aşılama yapılacağının ve tüm il genelinde aşılama sürecinin tamamlanacağının belirtilmesi dikkat çekti.

KORUYUCU ÖNLEMLERİN ARTIRILMASI

Salgının diğer illere yayılmaması için sınır yerleşimlerinde ve hastalık görülen bölgelerde koruyucu önlemlerin artırıldığını belirten Çelik, bu alanlarda tampon bölgeler oluşturulduğunu da açıkladı. Şu an hastalığın yalnızca Ardanuç, Şavşat ve Merkez ilçe ile sınırlı olduğunu, başka bir yayılım gözlemlenmediğini vurguladı.