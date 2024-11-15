Hastane İçindeki Kavga: Bıçaklama Olayı

İZMİT’TE HASTANEDE BİÇAKLI SALDIRI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, hastanede tartışmaya neden olan bir olay sonrası E.K. isimli şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde E.K. ile G.G. arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle bir tartışma başladı. Tartışmanın hızla kavgaya dönüşmesi sonucunda E.K, G.G’yi bıçakla yaraladı. Yaralanan G.G, hastanede tedavi sürecine alındı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi olan E.K’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkan zanlı, tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi.