Hastane, Köpük Tabak İle Servis Yaptı

İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sivas Numune Hastanesi’nde yemek servisi yapan şirketin, zorunlu porselen tabaklar yerine tek kullanımlık köpük tabak kullanması üzerine şikayetler artınca idari inceleme başlatıldı. Hastanede, yemekhanenin şartnamesinde servislerin porselen tabak içerisinde yapılması gerektiği belirtilmesine rağmen, son zamanlarda köpük tabakla servis yapılması nedeniyle hastane yönetimi harekete geçti.

ŞİRKET PERSONELİNDEN SAVUNMA

Yemek servisi sağlayan şirketin personeli, porselen tabakların içine yemek sonrası enjektör, kanlı pamuk, serum gibi enfeksiyon riski taşıyan malzemelerin bırakılması yüzünden tek kullanımlık tabak kullandıklarını savundu. Bu durum, enfeksiyon riski nedeniyle alınan bir önlem olarak ifade edildi.

GEREKEN YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Şirket yetkilileri, şartnameye uymayan personel hakkında gerekli yaptırımların devreye gireceğini belirtti. Ancak hastane yönetimi, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.