Hastane Odasında Kısa Sürede Yangın Söndürüldü

HASTANE ODASINDAKİ YANGIN HIZLI MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir hastane odasında sigara yüzünden çıktığı düşünülen yangın, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme sisteminin etkili müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay, Sungurlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleşti.

Olay esnasında hastanedeki bir odada yangın çıktı. Odadaki yangın söndürme sistemi devreye girdi. Yangını fark eden hastane çalışanlarının yaptığı ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ve yangın söndürme sistemi, yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü.

DUMAN TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle hastaneye dolan duman, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yapılan ilk incelemelerde yangının koltukta içilen sigaradan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.