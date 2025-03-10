Hastane Personeli Mustafa Hanay’a Evinde Ölü Bulundu

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli Mustafa Hanay, evinde ölü bulunuyor. Olay, 100. Yıl Mahallesi 1056 Nolu Cadde’deki bir apartmanda gerçekleşiyor. 39 yaşındaki Hanay’dan haber alamayan yakınları, yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca durumu polis ekiplerine iletiyorlar.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Eve giren polis ekipleri, Hanay’ı iple asılı halde görüyor. Hemen 112 Acil Servis ile iletişime geçerek yardım talep ediyorlar. Eve gelen sağlık ekipleri, Mustafa Hanay’ın yaşamını yitirdiğini tespit ediyor. Yapılan incelemelerin ardından Hanay’ın cenazesi, çalıştığı hastanenin morguna kaldırılıyor. Bekar olduğu öğrenilen Hanay’ın ölümüne ilişkin bir soruşturma başlatılıyor.