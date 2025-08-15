Hastane Sular Altında, Koşullar Kötü

SALDIRILAR SONRASI HASTANE ZARAR GÖRDÜ

İsrail’in dün Han Yunus’a gerçekleştirdiği saldırı sonucu meydana gelen kanalizasyon hattı patlaması, Nasser Hastanesi’ni sular altında bıraktı. İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları sırasında Han Yunus’un merkezindeki bu patlama, hastanenin durumunu oldukça kötüleştirdi.

Hastane, zaten yetersiz koşullarda hizmet verirken, kanalizasyon suyunun basması nedeniyle insani şartlar daha da ağırlaşmış durumda. Hastanede görev yapan doktorlar ve hemşireler zor anlar yaşarken, burada tedavi gören hastalar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Yetkililerin bu sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü bildiriliyor.