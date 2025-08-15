Haberler

Hastane Sular Altında, Koşullar Kötü

SALDIRILAR SONRASI HASTANE ZARAR GÖRDÜ

İsrail’in dün Han Yunus’a gerçekleştirdiği saldırı sonucu meydana gelen kanalizasyon hattı patlaması, Nasser Hastanesi’ni sular altında bıraktı. İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları sırasında Han Yunus’un merkezindeki bu patlama, hastanenin durumunu oldukça kötüleştirdi.

Hastane, zaten yetersiz koşullarda hizmet verirken, kanalizasyon suyunun basması nedeniyle insani şartlar daha da ağırlaşmış durumda. Hastanede görev yapan doktorlar ve hemşireler zor anlar yaşarken, burada tedavi gören hastalar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Yetkililerin bu sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü bildiriliyor.

Romulo Cardoso, Leipzig’e 20 MİLYON avroya gitti

Göztepe, Romulo'yu Leipzig'e 20 milyon avro karşılığında transfer etti. Brezilyalı forvet, Türkiye kariyerinde 46 maçta 22 golle unutulmaz bir iz bıraktı.
Çorum’da Hacer ve Oğlu Toprağa Verildi

Çorum'da atık yağ tankına düşerek hayatını kaybeden Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat için cenaze töreni düzenlendi. Olay, temizlik sırasında gerçekleşti.

