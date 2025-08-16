Hastane Yönetiminden Sedye Açıklaması Geldi

SEDYENİN GÜNDEME GETİRİLMESİ

DEM Parti Hakkari milletvekilinin gündeme taşıdığı yıpranmış hasta sedyesi konusunda hastane yönetiminden bir görüntülü yanıt geldi. Hakkari Milletvekili Onur Düşenmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu soru önergesi ve sosyal medya paylaşımıyla Derecik Devlet Hastanesi’nde bulunan yıpranmış bir sedyeyi eleştirdi. Düşenmez, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla hastanenin hizmet kalitesine dikkat çekti.

HASTANE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Paylaşılan görseldeki sedyenin aktif olarak kullanılmadığı anlaşılırken, hastane yönetimi de bu konuya açıklık getirdi. Yönetim tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Görsellerde yer alan hasta sedyesi, hastanemizde kullanılmayan ve aktif hastanın bulunmadığı diyaliz ünitesine uzun süre önce kaldırılmıştır” denildi. Ayrıca, acil serviste yaşanan yoğunlukta bir hastaya müdahale sonrası kirlenen bir sedyenin başka bir alana alınarak temizlenmek üzere geçici olarak kullanıldığı ifade edildi.

HİJYEN VE TEMİZLİK STANDARTLARI

Yönetim, “Acil serviste yoğunluk nedeniyle mevcut sedye sadece temizlik süresince kullanılmıştır” açıklamasını yaptı. Hastanenin hasta ve çalışan sağlığını öncelikli konu olarak benimsediği vurgulandı. Temizlik ve hijyen standartlarının titizlikle uygulandığı, düzenli denetimlerin yapıldığı ve gerekli malzemelerin eksiksiz sağlandığı belirtildi. Yönetim, bahsedilen görüntülerin ve iddiaların kamuoyunu yanıltma amacı güttüğünü ve kötü niyetle hazırlandığını söyledi.