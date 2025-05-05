Hastanede Fenalaşan Çocuk Hayatını Kaybetti

Oyun Sırasında Fenalaşma Olayı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, sokakta oyun oynayan 12 yaşındaki bir çocuk, aniden fenalaşarak hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Nizip ilçesinin Şahinbey Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Husay El Musa adındaki çocuk, evinin önünde arkadaşlarıyla oynarken birden yere yığıldı.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Durumun acil olması nedeniyle, ihbar üzerine olay yerine hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde Husay El Musa’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, çocuğu Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Husay hayatını kaybetti.

Ölüm Nedeni Belirsiz

Henüz ölüm nedeni netlik kazanmasa da, çocuğun beyin kanaması geçirmiş olabileceği düşünülüyor. Vücudunda herhangi bir fiziki olumsuz bulguya rastlanmayan Husay’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.