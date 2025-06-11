Hastanede Hediye Dağıtımı Yapıldı

ENGELSİZ KUR’AN KURSU’NDAN ANLAMLI ETKİNLİK

Afyonkarahisar’da bulunan Engelsiz Kur’an Kursu’nda eğitim gören 4-6 yaş grubundaki öğrenciler, hastanede tedavi gören çocukların yüzlerini güldürmek amacıyla özel hediyeler hazırladı. Bu anlamlı etkinlik, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin Manevi Destek Birimi tarafından gerçekleştirildi. Manevi Danışmanlar Resul Kızıldağ ve Merve Çelik ile birlikte, Engelsiz 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğreticisi Nesibe Taşdemir’in iş birliğiyle hastanelerde tedavi alan çocuklara hediyeler dağıtıldı.

KÜÇÜK YÜREKLERDEN BÜYÜK GÖNÜLLÜLÜK

Hediyeler, kursiyer çocuklar tarafından hasta kardeşleri için özel olarak hazırlandı. “Küçük yüreklerin büyük gönüllülükle hazırladığı hediyeler”, hasta çocuklar ve aileleri için büyük bir moral ve sevgi kaynağı oldu. Etkinlik esnasında manevi rehberler ve Kur’an kursu öğreticisi, hastalarla ve aileleriyle yakından ilgilenip bayramlarını tebrik ederek, acil şifa temennilerinde bulundu.

HASTANE ÇALIŞANLARINDAN TEŞEKKÜR

Hastane çalışanları ise gösterilen bu anlamlı ilgiye karşılık teşekkürlerini sundu ve memnuniyetlerini dile getirdi. Bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.