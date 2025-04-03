Hastanedeki Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

HASTANEDE YANGIN ALARMI

Bolu’da bulunan bir özel hastanenin bodrum katında yer alan kesintisiz güç kaynağı (UPS) odasında bir yangın meydana geldi. Olayın ardından hastanede bulunan vatandaşlar panikle tahliye edildi. Yangın, Tabaklar mahallesindeki Özel Fatma Hatun Hastanesi’nde gerçekleşti.

ACİL MÜDAHALE

Elde edilen bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenden ötürü hastanenin alt katındaki kesintisiz güç kaynağı odasında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören hastane çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve SEDAŞ ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

PANİK VE TAHLİYE

Yangın esnasında hastanede bulunanlar büyük bir korku yaşarken, hızlı bir şekilde hastaneden dışarıya çıkmalarına yardımcı olundu. İtfaiye ekipleri, yangının meydana geldiği odada soğutma ve duman tahliyesi çalışmaları yürüttü. Neyse ki, yangından etkilenen veya yaralanan kimse olmadı; ancak güç kaynağı odasında ciddi hasar oluştu.