“Hastaneye Saldıran 9 Kişi Gözaltında”

BİNA İNŞAATINDAN DÜŞME SONUCU YARALANMA

Ankara’nın Bala ilçesinde meydana gelen bir olayda, inşaatta çalışırken düşen bir kişi, tedavi için Gölbaşı ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralının yakınları ve sağlık personeli arasında gerginlik yaşandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN MÜDAHALESİ

Tartışmanın büyümesi üzerine hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri olaya dahil oldu. Hasta yakınlarının hastane polisi ve güvenlik güçlerine saldırması sonrasında Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti.

GÖZALTILAR VE ADLİ SÜREÇ

Olayla ilgili olarak toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi sağlandı.