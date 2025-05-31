Hasvet RATEM Ankara Açıldı, Eğitim Veriyor

HAYVAN SAĞLIĞINA YENİ BİR MERKEZ AÇILDI

Hasvet A.Ş., hayvan sağlık sektörünün tüm bileşenlerini kapsayan entegre bir ekosistem oluşturmak amacıyla 1996 yılında kuruldu. Şirket, Ankara’da açtığı ikinci Radyoloji Tanı ve Eğitim Merkezi (RATEM) ile hizmet ağına yeni bir katman ekledi. Medikal cihazlardan ilaçlara, yazılım çözümlerinden eğitim faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Hasvet, Türkiye’nin üretim ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor. Açılan yeni merkez, Japonya merkezli Fujifilm CO.’nun desteğiyle hayata geçirildi. Hasvet RATEM Ankara, yalnızca bir tanı merkezi değil, aynı zamanda veteriner hekimlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlaması hedeflenen bir eğitim üssü olarak planlandı.

AÇILIŞA ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Açılışa, Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu, Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Fujifilm CEO’su Teiichi Goto ve sektörün tanınmış isimleri katıldı. 100’den fazla klinisyen veteriner hekimin de yer aldığı etkinlikte, Hasvet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Şimşek, veteriner fakültelerinden akademisyenler ve sektörel derneklerin başkanları da yer aldı. Bu yeni merkez, hayvan sağlığı alanında tanı ve teşhis noktasında kliniklerin eksiklerini gidermeyi amaçlıyor.

ORAJYAL İŞ BİRLİĞİ

Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata, merkez hakkında yaptığı değerlendirmede, “Japonya’nın teknolojisi ve Türkiye’nin tecrübesi arasında büyük bir ortaklık olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum” dedi. Hidayet Şimşek ise projeye ilişkin, “Veteriner hekimlerimiz bu yüksek teknolojik ekipmanları bireysel olarak karşılayamayacakları için bu projeyi hayata geçirdik. Hasvet RATEM, Türkiye’nin hayvan sağlığına önemli katkılarda bulunacak” ifadelerini kullandı.

FUJIFILM’İN GÖRÜŞLERİ

Fujifilm Healthcare CEO’su Hakan Bulut, “Fujifilm-Hasvet iş birliği 15 yıl önce başladı. İstanbul’daki ilk merkezimizden sonra Ankara’daki bu ikinci merkezle iş birliğimizi pekiştiriyoruz. Teknolojimizin hayvan sağlığına katkısı, misyonumuzla uyumlu” dedi. Ayrıca, Hasvet A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Yunus Emre Büyükballı, “Hasvet RATEM’i Ankara’da açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve bu tür merkezlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.