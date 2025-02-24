Hat Sanatının Büyük İsmi Çelebi Vefat Etti

HAT SANATININ USTASI HASAN ÇELEBİ HAYATINI KAYBETTİ

Hattatların Reisi kabul edilen Hasan Çelebi, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Çelebi, 88 yaşında hayatını kaybetti. Dünya çapında birçok camide imzası olan ve son büyük projeleri arasında Büyük Çamlıca Camii ile Malezya’daki Sri Sendayan Camii’nin hatlarını kaleme alan Hasan Çelebi, sanat dünyasında önemli bir yere sahipti.

ÖDÜL VE ESERLERİ İLE HATIRLANACAK

Hasan Çelebi, Türkiye’nin en büyük hüsn-i hat sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor. Eserleri, pek çok caminin kubbe, mihrap, cümle kapısı ve duvarlarını süslüyor. Uzun yıllar boyunca talebe yetiştiren Çelebi, geçen yıl Necip Fazıl Saygı Ödülü’nün sahibiydi. Türkiye’nin dört bir yanında eserleri bulunan sanatçı, bıraktığı mirasla da hat sanatı için önemli bir temel oluşturdu.

CUMHURBAŞKANI’NDAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hattat Hasan Çelebi için sosyal medya hesabında taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, “Hat sanatının büyük ustalarından, ömrünü Kur’an-ı Kerim’i gönüllere nakşetmeye adayan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi Beyefendi’nin vefatından büyük üzüntü duydum. Hattatların Reisi merhum Hasan Çelebi’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.” dedi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN MESAJ

Kültür ve Turizm Bakanlığı da Hasan Çelebi için bir taziye mesajı paylaştı. Bakanlık, “Dünyanın dört bir yanında camilere nakşettiği hat sanatıyla iz bırakan, ‘Hattatların Reisi’ kabul edilen Hasan Çelebi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.” açıklamasında bulundu. Çelebi’nin adının yer aldığı eserlerin yanı sıra, yetiştirdiği öğrencilerle sanatını geleceğe taşıdığına vurgu yapıldı.

HASAN ÇELEBİ’NİN HAYATI VE SANATI

Hasan Çelebi, 1937 yılında Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı İnci köyünde dünyaya geldi. Hat sanatına 24 yaşında başlamış ve dönemin ünlü ustalarından dersler alarak kendisini geliştirmiştir. Hattat Hamid Aytaç’tan sülüs-nesih, Kemal Batanay’dan Ta’lik-rik’a meşk eden Çelebi, cami yazıları ve özel hat koleksiyonları ile tanınmaktadır. Dünyanın farklı coğrafyalarında 100’e yakın icazetli talebesi bulunan Çelebi, Hamid Aytaç’tan sonra en çok öğrenci yetiştiren hat ustası olmuştur.