Hatay 4,8’lik depremle sarsıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde 6 evde hasar meydana geldiği tespit edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı`nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.13`te merkez üssü Hatay`ın Kırıkhan ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 11,67 kilometre derinliğinde oldu.

Sarsıntının Kilis, Adana ve Gaziantep`te hissedildiği öğrenildi.