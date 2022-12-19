Hatay 4,8’lik depremle sarsıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde 6 evde hasar meydana geldiği tespit edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı`nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.13`te merkez üssü Hatay`ın Kırıkhan ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 11,67 kilometre derinliğinde oldu.
Sarsıntının Kilis, Adana ve Gaziantep`te hissedildiği öğrenildi.