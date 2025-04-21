Haberler

HATAY, 5 Katlı Bina Yangını Kontrol Altında

İSKENDERUN’DA YANGIN ÇIKTI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yer alan 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yangın meydana geldi. Olay, İskenderun ilçesi Sahil Caddesi’nde bulunan apartmanda gerçekleşti. Dairedeki dumanları gören ev sahibi, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri hızlıca sevk edildi. Yangının daha da yayılmasını önlemek için binadaki doğal gaz kesilirken, trafikteki polisler yolu kapatarak güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın, apartmandaki diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucunda evde hasar oluştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Dem Parti İmralı’da Görüşme Gerçekleştirdi

DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği dördüncü görüşmede Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu ele aldı. Van Milletvekili Pervin Buldan, görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti.
Haberler

“Narkokapan-Ankara Operasyonu” Kapsamında 586 Tutuklandı

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda, 14 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 586 kişi tutuklandı. Soruşturmaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.