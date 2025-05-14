Hatay’đa Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen orman yangını artık kontrol altına alındı. Tatarlı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda, dün nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın başladı. Yangın haberinin alınmasının ardından, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALELER BAŞLATILDI

Ekipler, alevlerin yayılmasını engellemek amacıyla hem havadan hem de karadan müdahalelerde bulundu. Yangına toplamda 10 arazöz, 4 helikopter, 1 uçak, 4 su tankı ve 7 müdahale ekibiyle etkin bir şekilde müdahale ederek kontrol sağlandı. Şu anda, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.