Hatay’a Yeni Okullar Yapıldı

EĞİTİM YATIRIMLARI KAPSAMINDA YENİ OKULLAR AÇILIYOR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerin ardından başlatılan eğitim yatırımları çerçevesinde Hatay’a 181, Adana’ya ise 53 yeni okul kazandırıldı. Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay’da hasar gören 210 eğitim kurumu tamamen kullanılamaz hale geldi. Devlet kurumları ve hayırseverlerin işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde 798 okul onarıldı ve 145 okulda güçlendirme çalışmaları yapıldı. Hatay’da 1873 dersliğe karşılık gelen 181 yeni okul inşası tamamlandı, 86 okulun yapımı halen devam ediyor.

HATAY VALİSİ’NDEN AÇIKLAMALAR

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Eğitim Hatay’ımıza nefes oluyor” sloganıyla yola çıktıklarını ifade etti. Masatlı, “Depremlerde eğitim kurumlarımızın neredeyse 3’te biri kullanılamaz hale geldi. Bu noktada devlet millet işbirliğiyle 2025-2026 eğitim öğretimine kadar 798 okulumuzun büyük onarımını yaptık. 181 okulumuzu yeniden inşa ederek 1873 dersliği eğitim öğretim hizmetlerine sunmuş olduk.” dedi. Ayrıca, inşaatları süren 4 öğretmenevi ve 4 bilim sanat merkezinin de kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti. Kentte 8 Eylül’de 24 bin öğretmenle yeni eğitim öğretim yılına başlanacağını kaydeden Masatlı, bu çalışmalarda kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı ve tüm bakanlara teşekkür ettiğini dile getirdi.

ADANA’DA SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Adana’da, 6 Şubat 2023’teki depremler sebebiyle okullardan 35’inde ağır, 35’inde ise orta hasar tespit edildi. Afet sonrası, Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin işbirliğiyle yaptırılan 706 derslikli 53 okuldan 25’inde ilk ders zili 2025-2026 eğitim öğretim yılında çalacak. Gelecek yıl tamamlanması planlanan 60 okul ile birlikte Adana’daki derslik sayısı deprem öncesinin üzerine çıkacak. Ağır hasarlı 35 okulun yıkımı ise gerçekleştirildi.

OKUL SAYISI ARTACAK

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, 8 Eylül’de 547 bin 34 öğrenciyle yeni döneme başlayacaklarını aktardı. Tüfekçi, “Ağır hasarlı 35 okulumuzun yıkımını gerçekleştirdik. Yapılan çalışma sonucunda orta hasarlı 35 okulumuzdan 4’ünde güçlendirilme yapılması konusunu belirtiyoruz. 31 okulumuzun yıkımı için süreç devam ediyor.” ifadelerini kullandı. İlimde deprem öncesinde 1095 okul bulunurken, şimdi 1080 okul ile 17 bin 600 dersliğe ulaşıldığını kaydeden Tüfekçi, inşa süreci devam eden 60 okul ile 1140 okul ve 18 bin 709 derslik hedeflediklerini belirtti. Bu çalışmalar tamamlandığında derslik sayısında deprem öncesine göre yüzde 5,4’lük bir artış sağlanmış olacak.