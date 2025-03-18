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Hatay Arsuz’da Dolandırıcılık Zanlısı Tutuklandı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hatay’ın Arsuz ilçesinde dolandırıcılık suçu nedeniyle yakalanan şüpheli, adli işlemler sonrasında tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

YAKALANAN ŞAHIS HAPİS CEZASINI ÇEKİYOR

18 Mart 2025 tarihinde Arsuz ilçesinde dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edilen F.D.’nin 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 100 bin lira adli para cezası olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanan F.D., emniyete götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen F.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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