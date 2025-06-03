Haberler

Hatay Başkanından Bayram Mesajı Geldi

KURBAN BAYRAMI MESAJI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Öntürk, bayramların paylaşmanın ve dayanışmanın önemli olduğu zamanlar olduğunu vurguladı. Şehrin birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kaldırıldığına dikkat çeken Öntürk, şu sözlere yer verdi:

BAYRAMIN ANLAMINA VURGU

“6 Şubat depremlerinin izlerini devletimizin desteği, milletimizin azmiyle silerken bu bayramın da Hatay’ımıza, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Biz, 15 ilçesiyle büyük bir aileyiz. Bu bayramda da aynı sofrada, duada ve umutla bir aradayız.”

Başkan Öntürk, tüm hemşehrilerinin bayramını içtenlikle kutlayarak, “Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden sevgiyle öpüyorum. Bayramınız mübarek olsun.” diyerek mesajını sonlandırdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Eskişehir Valisi Aksoy, Matis’i kabul etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ile buluşarak iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliklerini değerlendirdi, Eskişehir'in iş fırsatlarına yatkın olduğunu vurguladı.
Haberler

CHP Milletvekilleri Fiyatı Eleştirdi

CHP'li milletvekilleri, 2025 yaş çay alım fiyatını eleştirerek çay tarımının sona erdirilmek istendiğini savundu ve kota uygulamalarına karşı tepkilerini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.