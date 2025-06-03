Hatay Başkanından Bayram Mesajı Geldi

KURBAN BAYRAMI MESAJI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Öntürk, bayramların paylaşmanın ve dayanışmanın önemli olduğu zamanlar olduğunu vurguladı. Şehrin birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kaldırıldığına dikkat çeken Öntürk, şu sözlere yer verdi:

BAYRAMIN ANLAMINA VURGU

“6 Şubat depremlerinin izlerini devletimizin desteği, milletimizin azmiyle silerken bu bayramın da Hatay’ımıza, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Biz, 15 ilçesiyle büyük bir aileyiz. Bu bayramda da aynı sofrada, duada ve umutla bir aradayız.”

Başkan Öntürk, tüm hemşehrilerinin bayramını içtenlikle kutlayarak, “Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden sevgiyle öpüyorum. Bayramınız mübarek olsun.” diyerek mesajını sonlandırdı.