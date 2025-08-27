Hatay Büyükşehir Belediyesi Çocuklar İçin Oyun Parkı Açtı

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN ÇOCUKLARA MORAL

Hatay Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası yüzleri güldürmek için Payas’a Türkiye’nin en büyük su oyun parkını kazandırıyor. Başkan Mehmet Öntürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilen yatırımlar, plajlardan mesire alanlarına kadar kente yeni bir nefes getirmeyi amaçlıyor.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU İÇİN ÖRNEK PROJELER

Hatay Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde yaraları sararak çocukların psikolojisini desteklemek için çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Erol Yılmazgil, “Çocuklarımızın mutluluğu için Payas’ta Türkiye’nin en büyük su oyun parkını inşa ettik” dedi. Türkiye’nin en büyük su oyun parkı şimdi Payas’ta hizmette. Ayrıca Dörtyol ve Hassa 15 Kasım Parkı’nda modern su oyun alanlarının inşaatı devam ediyor. Bu alanlar, çocukların güvenle eğlenebileceği sosyal yaşam alanları oluşturuyor. Yılmazgil, “Depremden etkilenen çocuklarımızın travmalarını hafifletmek ve onlara neşe dolu anlar yaşatmak en büyük hedefimizdi” şeklinde konuştu.

YATIRIMLARLA YENİ SOSYAL HAYAT

Hatay Büyükşehir Belediyesi, sadece su oyun parklarıyla değil, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırım yaparak dikkat çekiyor: Modern plajlar inşa ediliyor. Orman parkları ve mesire alanları oluşturuluyor. İlçelerin giriş-çıkışlarında peyzaj düzenlemeleri yaparak kentin estetik görünümünü artırıyor.

VATANDAŞLARIN MUTLULUĞU HER ZAMAN ÖNCELİK

Daire Başkanı Erol Yılmazgil, yapılan yatırımların önceliğin Hatay halkının mutluluğu olduğunu vurguladı. “Başkanımız Mehmet Öntürk’ün önderliğinde depremi yaşayan halkımızın moralini yükseltmek için büyük projelere imza attık. Çocuklarımız için Türkiye’nin en büyük su oyun parkını yaptık. Plajlar, mesire alanları ve parklarla vatandaşlarımıza sosyal alanlar kazandırdık. Allah’ın izniyle daha büyük projelere imza atacağız” diye belirtti.

GELİŞİM DEVAM EDİYOR

Hatay Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde sosyal yaşam alanlarını geliştirecek projeleri sürdürecek. Yılmazgil, “Bugün çocuklarımız oyun parklarında kahkahalar atıyorsa, ailelerimiz plajlarda huzur buluyorsa, bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” diyerek sözlerini tamamladı.