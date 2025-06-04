Hatay Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Denetim Yaptı

DENETİM FAALİYETLERİ BAŞLADI

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Antakya Otobüs Terminali’nde denetim yapıyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, bayram döneminde artan yoğunluk sebebiyle terminaldeki otobüsleri kontrol ediyor.

SÜREÇ KONTROL ALTINDA

Ekipler, otobüs firmalarının yetki belgelerini ve bagaj fişlerini detaylı bir şekilde inceliyor. Yapılan kontroller sırasında, gerekli uyarılar yapılıyor. Bu denetimler, yolcu güvenliğini sağlamak ve olası sıkıntıların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilmekte.