Hatay’da 100’üncü Cami Açıldı

HATAY’DA 100’ÜNCÜ CAMİ İBADETE AÇILDI

Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın katılımıyla Altınözü ilçesinde, deprem sonrası inşa edilen 100’üncü cami ibadete açıldı. 6 Şubat’taki depremlerde 384 caminin kullanılamaz hale gelmesi sonucunda, Hatay’da yeniden inşa ve ihya çalışmaları başlamıştı.

DEPREM SONRASI YENİ İNŞAAT ÇALIŞMALARI

Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde, hasar gören camilerin yerine yenilerinin yapılması için harekete geçildi. Bugün açılan 100’üncü cami ile birlikte, 55 caminin inşaat aşaması da devam etmekte. Hatay Valisi Masatlı, “Bizim 6 Şubatta olan afetlerde 384 camimiz kullanılamaz hale gelmişti ve şu an itibariyle bugün 100’üncü camimizi de vatandaşlarımızın ibadetine açmış olduk” diyerek, sürecin önemini vurguladı.

İMAR FAALİYETLERİ VE DESTEKLER

Vali Masatlı, depremlerin büyük bir yıkıma neden olduğunu ve bu durumun maddi ve manevi yaralar açtığını dile getirdi. “Bu afetler sonrası, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en büyük ihya, inşa ve imar faaliyeti ilimizde başladı,” diyerek de şehrin yeniden yapılanma sürecinin başladığını belirtti. 55 caminin inşaatının devam ettiğini ve diğer dini yapıların iyileştirilmesi için hayırseverlerin desteğiyle çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti.

Masatlı, “İnşallah onları da en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bugünkü açmış olduğumuz cami olmak üzere camilerimizin Hatay’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.