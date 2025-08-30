Haberler

HATAY’da 13 Mezara Zarar Verildi

OLAYIN DETAYLARI

Hatay’da son günlerde zarar gören 13 mezara, akli dengesi bozuk bir kişinin zarar verdiği tespit edildi. Dörtyol ilçesindeki Özerli Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta gerçekleşen olay, bölgedeki sakinler arasında büyük bir merak uyandırdı. Yapılan polis araştırmaları sonucunda, mezarlara hasar veren şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, daha sonra serbest bırakıldı. Yetkililer, akli dengesi bozuk bu kişinin Adana’da tedavi altına alınacağını açıkladı.

MAHALLE SAKİNLERİNİN ENDİŞELERİ

Mahalle sakinlerinden 57 yaşındaki Hasan Yanar, mezarlığın zarar görmesinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, “Özerli Mahallesi mezarlığındayız. Şahıs akli dengesi yerinde olmadığı için serbest bırakıldı ama şu anda muhtarımız ve kaymakamımız konuyla ilgileniyor. Şahsın, hastaneye yatırılmasını istiyoruz. Kabristanda çocuklarımız da oyun oynuyor, mahalleli olarak tedirginiz. Gurbette olan vatandaşlarımız da arayıp tepki gösterdi. Muhtarımıza ve kaymakamımıza teşekkür ediyoruz, bir an önce şahsın hastaneye yatırılmasını bekliyoruz” dedi.

