Hatay’da 14 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

OLAYIN YERİ VE ZAMANIDIR

Hatay’da, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi’nde, 4. kattan düşen 14 yaşındaki çocuk yaralanıyor. Olay, mahalledeki 4 katlı bir apartmanın en üst katından gerçekleşiyor. Düşme anını gören ailesi hemen durumu yetkililere bildiriyor.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Ailenin ihbarda bulunmasıyla birlikte bölgeye sağlık ekipleri gönderiliyor. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Y.A. (14) isimli çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor ve ardından hastaneye kaldırıyor.

İNCELEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olay yeri inceleme ekipleri de hızla bölgeye gelerek gerekli çalışmalara başlıyor. Çocuğun tedavisi İskenderun Devlet Hastanesi’nde sürüyor. Polis ekipleri ise olayla ilgili kapsamlı bir inceleme süreci başlatıyor.