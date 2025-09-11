Hatay’da 1414 Paket Kaçak Sigara

GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Hatay’da yapılan bir operasyonda, toplamda bin 414 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Arsuz ve Payas ilçelerinde şüpheli olarak durdurdukları F.F. ve İ.Z. üzerinde ve taşıdıkları poşetlerde gerçekleştirdikleri aramada çeşitli markalarda sigara buluyor.

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili olarak gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılıyor. Kaçak ürünler, tutanakla muhafaza altına alınıyor.