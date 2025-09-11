Haberler

Hatay’da 1414 Paket Kaçak Sigara

GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Hatay’da yapılan bir operasyonda, toplamda bin 414 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Arsuz ve Payas ilçelerinde şüpheli olarak durdurdukları F.F. ve İ.Z. üzerinde ve taşıdıkları poşetlerde gerçekleştirdikleri aramada çeşitli markalarda sigara buluyor.

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili olarak gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılıyor. Kaçak ürünler, tutanakla muhafaza altına alınıyor.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e Soruşturma Başlattı. Gözaltı Kararları Verildi, Olaylar Araştırılıyor. TMSF’ye Devredilen Şirketler Listeye Alındı. Suçlamalar Arasında Vergi Kaçakçılığı Var. Malvarlıklarına...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, holding yöneticilerine yönelik gözaltı kararı çıkardı. Ayrıca, bazı şirketlere kayyum atanıp atanmayacağı kamuoyunda tartışılıyor. Can Holding bünyesindeki markalar merak ediliyor.
Bursa’da Filistin’e Dikkat Çekildi

Bursa'da İHH'nın 'Gazze Sokağı' projesi, Filistin halkının maruz kaldığı zulme dikkat çekiyor ve Gazze'deki direnişi desteklemeyi hedefliyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda farkındalık alanları kuruldu.

