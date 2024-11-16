Hatay’da 2.681 Yeni Konut Tamamlandı

AFET KONUTLARININ YAPIMI TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay’ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi’nde 310 dönüm arazi üzerinde 2 bin 681 afet konutunun inşasını tamamladı. Bakanlık açıklamasında, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin yeniden ihya ve inşası için devam eden çalışmalar duyuruldu. Açıklamada, “Günde ortalama 1500 konutun tamamlandığı deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 binden fazla konutun teslim edilmesi planlanıyor. Depremde ağır yıkım yaşayan Hatay’da 26 binden fazla konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Yıl sonunda bu rakamın 44 binin üzerine çıkması hedefleniyor. 2025 yılı sonuna kadar da Hatay’da 158 binden fazla konut ve iş yeri teslim edilecek” denildi.

DEVLET DESTEĞİYLE YERİNDE YENİ KENT KURULDU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Hatay’ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi’nde sağlam temeller üzerine yeni bir şehir kurdu. Gülderen’deki konutların etap etap teslimatları devam ediyor ve vatandaşlar devletten aldıkları destekle yaralarını sarmaya çalışırken yeni evlerine kavuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden Gülderen Mahallesi’nde tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı. Paylaşımında, oraya taşınan depremzede bir vatandaşın “Allah razı olsun, hiçbir şeyimiz eksik kalmadı” sözlerine yer vererek, “Çalışıyoruz, üretiyoruz ve sonra milletimizin gönlünden kopan ‘Allah razı olsun’ duasını duyuyoruz ya; işte bu her şeye bedel” ifadelerini kullandı.

YENİ EVLERİYLE MUTLULUK PAYLAŞILDI

Bakan Kurum’un paylaştığı videoda, yeni konutlarına yerleşen kişilerin görüşlerine yer verildi. Konutlarına yerleşen Hatice Ateş, kurada ev çıktığını öğrendiğinde yaşadığı mutluluğu şu şekilde ifade etti: “Kızlarıma sarıldım, onlar da bana sarıldı. Eşime ‘Gerçek mi’ diyorum, ‘Evet bize çıktı’ diyor. Eve geldiğimizde gerçekten ‘Bizim mi’ diye düşündüm. Çok şükür yerleştik. Evim çok güzel. Çevre çok güzel oldu, her taraf ışıl ışıl. Bakanımız Murat Kurum ve yetkililerin sayesinde biz evimize kavuştuk. Onlar olmasa, devletimiz olmasa kim yaptıracaktı? Allah razı olsun.” Hak sahibi Yalçın Konak ise “Evlerin, binaların bu kadar hızlı yükselmesi bizleri çok şaşırttı. Bize umut verdi. İşçilik olsun, malzeme olsun, evin planlaması çok kaliteli ve güzel. Konutların devlet eliyle yapılması farklı oluyor. Devletin denetim mekanizması daha farklı. O yüzden kendimizi daha rahat, daha huzurlu hissediyoruz. Bakanımız Murat Kurum, burayı değil, depremi yaşayan insanları hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ekibimiz, konteynerleri bir an önce boşaltıp insanları huzurla güvenilir evlere geçirmek için elinden geleni yapıyor. Artık evimizde huzurlu, güvenli ve rahat bir yaşam var. Mutluyuz, heyecanlıyız” dedi.