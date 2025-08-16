Hatay’da 2 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

HATAY’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Hatay’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda, doğu illerinden turizm alanına sevkiyatı yapılan 2 bin adet uyuşturucu hap ele geçiriliyor. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yoğun çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve İskenderun Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen çalışmada, doğu illerinden turizm bölgelerine uyuşturucu madde gönderileceği bilgisini alarak iki araçta arama yapıyor.

ARALIKSIZ GÖZALTILAR

Yapılan aramalarda, iki parça halinde toplamda 2 bin adet Captagon hap ve araç içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan incelemede 145 gram metamfetamin maddesi ele geçiriliyor. Bu operasyonlar sonucu yakalanan dört şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Hatay’da devam eden bu tür operasyonlar, uyuşturucu kaçağı ile mücadelenin temeli olarak önem taşıyor.