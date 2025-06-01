Hatay’da 2 Şüpheli Tutuklandı

ANTAKYA’DA SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde gerçekleştirilen bir silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Odabaşı ve Akçaova Mahallesi’nde iki farklı adrese baskın yaptı.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Baskınlarda H.B. ile M.E. isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında toplamda 29 ruhsatsız tabanca, 14 av tüfeği, 500 AK-47 fişeği, 49 şarjör, 49 tabanca fişeği, 6 av tüfeği fişeği, 50 litre el yapımı alkollü içki, 2 matkap, 2 torna makinesi ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.