Hatay’da 21 Yıl Önce Cinayetler

HATAY’DA UNUTULMAZ BİR TRAGEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran kişinin geçmişinde yaşanan bir trajedi tekrar gündeme geldi. Hatay’ın İskenderun ilçesinde, evlatlarını silahla ve bıçakla öldüren bir babanın, 21 yıl önce gerçekleşen cinayetten dolayı bugüne değin süren acısı hala tazedir. Babaları tarafından katledilen kardeşlerin mezarlarının başında Kur’an-ı Kerim okundu ve anma gerçekleştirildi.

ÖZGÜR ÖZEL’E YAPILAN SALDIRI VE SELÇUK TENGİOĞLU’NUN GEÇMİŞİ

İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu, adli merciler tarafından tutuklandı. Saldırının ardından gerçekleştirilen araştırmalarda, Tengioğlu’nun 2004 yılında İskenderun’da 19 yaşındaki Barış ve 17 yaşındaki Mutlu isimli evlatlarını silahla vurarak öldürdüğü, ayrıca iki çocuğunu da yaraladığı belirlendi. Müebbet hapis cezası alan Tengioğlu’nun 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kalması büyük bir tepki gördü.

CİNAYETLERİN YILDÖNÜMÜNDE ANMA ETKİNLİĞİ

9 Mayıs itibarıyla, yaşanan cinayetlerin üzerinden 21 yıl geçmesi, kurban yakınlarının acısını yeniden canlandırdı. Ölüm yıl dönümlerinde ağabey ve kardeş, mezarları başında Kur’an-ı Kerim okunarak anıldı. Cinayet sonucu yaşamını kaybeden Barış’ın İskenderun’daki mezar taşındaki yazılar ise dikkat çekici. Mezarda yer alan, “Artık yatacak yerim var, bu dünya olsun sana dar. Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize” ifadeleri, olayın derin acısını bir kez daha gözler önüne seriyor.