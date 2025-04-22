Hatay’da 23 Nisan Coşkusu Yaşanıyor

23 NİSAN’DA ÇOCUKLARIMIZIN YERİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle 9 yaşındaki Ali Kemal Coşkun’a makamını devretti. Makamı devralan çocuğun talimatlar vermesi üzerine Valinin “Vali olacak çocuk kendini belli eder” sözleri gülümsemelere yol açtı. Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da 23 Nisan coşkusu tüm hızıyla devam ediyor.

ANTAKYA’DA ÇOCUK BAYRAMI COŞKUSU

Vali Masatlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak Antakya Haydar Mursaloğlu İlköğretim Okulu öğrencilerini makamında ağırladı. Bu özel günde, makamı geçici olarak devralan Ali Kemal Coşkun, okullarla ilgili sorunları çözmek için ilgili kurum müdürlerini arayarak talimatlar verdi. Valinin bu anlar sırasında sarf ettiği “Vali olacak çocuk kendini belli eder” ifadesi, ortamda neşe yarattı.

23 NİSAN’IN ANLAM VE ÖNEMİ

Ziyarete katılanlar arasında okul müdürü Ahmet Çiyce, öğretmen Nilgün Sözer ve 10 yaşındaki öğrenciler Ayşe Berrak Karacan ile Elif Türkan Yıldırım yer aldı. Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, Vali Masatlı konuşmasına şu şekilde başladı: “Bizim binlerce yıllık devlet geleneğimizde 23 Nisan bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan’da bu millet yeniden bağımsızlık ve özgürlük arzusunu tüm dünyaya ilan etti. 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla yeni bir yönetim şekli ortaya çıkmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ilk mecliste bulunan tüm milletvekillerimizi minnetle anıyoruz. Bir devletin ve milletin en önemli özelliği, çocuklarına değer vermesiyle ölçülüyor.”