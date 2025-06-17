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Hatay’da 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

HATAY’DA UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Hatay’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla etkin mücadele kapsamında 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, düzenledikleri operasyonlar çerçevesinde 3 ruhsatsız tabanca ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Jandarma Komutanlığı, il genelinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili faaliyetlerini devamlı sürdürüyor.

YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen arama işlemlerinde, şahısların ikametlerinde, üstlerinde ve araçlarında 17 kilo 046 gram kubar esrar, 1.011 adet captagon, 75 gram metamfetamin, 69 gram kannabinoid ve 3 ruhsatsız tabanca bulundu. Elde edilen delillerle birlikte, gözaltına alınan 23 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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