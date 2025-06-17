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Hatay’da 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE GÖZALTI

Hatay’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, bu operasyon neticesinde 3 tane ruhsatsız tabanca ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Jandarma, il genelinde uyuşturucu madde ve kaçakçılık ile ilgili mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE YASAL İŞLEM

Gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri tespit ettikleri 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde, üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 17 kilo 046 kilogram kubar esrar, bin 11 adet captagon, 75 gram metamfetamin, 69 gram kannabinoid ile birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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