Hatay’da 26 Kaçak Göçmen Yakalandı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Hatay genelinde yürütülen göçmen kaçakçılığı operasyonları kapsamında, takibe alınan 3 araçta toplam 26 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı olan mücadelelerine ara vermeden devam ediyor.

ARAÇLARDA YAPILAN ARAMA

Bu kapsamda, Antakya-Altınözü-Erzin bağlantı yollarında durdurulan 3 araçta yapılan aramalarda, “üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 26 göçmen şahıs” tespit edildi. Olayla bağlantılı olarak yakalanan şüpheliler; H.H., R.A., M.E.İ. isimli 3 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖÇMENLERİN İŞLEMLERİ

Durdurulan araçlardaki 26 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele adına devam eden bu çalışmalarla, suçlulara göz açtırmamayı hedefliyor.

