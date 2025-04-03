Haberler

Hatay’da 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

DEPREM BİLGİLERİ

Hatay’da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi’nde saat 00.23’te ve 7.19 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Bu deprem, kent merkezinde ikamet eden vatandaşlar tarafından hissedildi. İlk değerlendirmelere göre herhangi bir yıkım olmadığı bildiriliyor.

HATAY VALİLİĞİ’NİN AÇIKLAMASI

Hatay Valiliği, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, “AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı’ndan alınan bilgi doğrultusunda Antakya (Hatay) merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre ilimizde herhangi olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Van’da Sazlık Alandaki Yangın Korkuttu

Gevaş'taki Göründü Sazlığı'nda çıkan yangın, çeşitli kuş türlerini tehdit ederken, itfaiye ekipleri çevreyi korumak için önlemler aldı.
Haberler

Rümeysa Öztürk’ün Tutuklanması: Hukuki Süreç Başladı

ABD'de gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna itiraz eden avukatları, Boston Federal Mahkemesi'nde duruşma gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.