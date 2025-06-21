Hatay’da 31 Bin 656 Aday TYT’ye Katıldı

SINAVA KATILIMCI SAYISI VE GEÇ KALAN ADAY

Hatay’da Yüksek Öğretim Sınavı’nın ilk aşaması olan TYT’ye toplam 31 bin 656 aday katıldı. Sınava geç kalan ve sakin şekilde kapıya gelen bir aday, görevlinin “3 dakika geç kaldın, giremezsin” demesi üzerine sınav merkezinden ayrılmak zorunda kaldı. Hatay’da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 7 farklı sınav merkezinde yapılıyor. Cumartesi sabahı gerçekleşen Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) oturumuna ise 47 bin 424 aday katılım gösterdi.

YOĞUN KATILIM VE SINAVIN BAŞLANGICI

Adaylar ve aileleri, sabahın erken saatlerinden itibaren okullara akın etti. Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Taipei Dostluk Anadolu Lisesi’nde yoğunluk gözlemlendi. Saat 10.00’ı gösterdiğinde kapılar kapandı ve sınav başladı. Her sınavda olduğu gibi bu oturumda da son dakikada gelenler ile geç kalan adaylar, sınava alınmadı. Sınava son anda yetiştiğini düşünen bir aday, kapıların kapandığı halde sakin kalmasıyla dikkat çekti. Görevlinin olumsuz yanıt vermesi üzerine aday, salına salına geri dönerek sınav merkezinden ayrıldı.

SICAK HAVADA SINAV YAŞANTISI

Sınav esnasında hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması, hem adaylara hem de dışarıda bekleyen ailelere zor anlar yaşattı. Sıcak havanın stresi içerisindeki bu koşullar, adayların dikkatini ve performansını etkileyebiliyor.