Hatay’da 31 Kaçak Göçmen Yakalandı

HATAY’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SONUCU 31 KİŞİ YAKALANDI

Hatay’da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda, saman balyası yüklü bir tırda gizlenmiş olan 31 kaçak göçmen ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor.

GİZLENEN KAÇAK GÖÇMENLER TESPİT EDİLDİ

12 Haziran’da Antakya-Altınözü yolu üzerinde durdurulan tırda yapılan aramada, saman balyalarının altına saklanmış durumda, üzerinde tanıtma kartı bulunmayan ve Türkiye’de geçerli oturma izni olmayan 31 göçmen tespit edildi. Olayla ilgili olarak B.K. adlı şüpheli yakalanarak, tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.

MAĞDUR GÖÇMENLER İŞLEMLERİ İÇİN TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyet, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtiyor.