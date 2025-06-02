Hatay’da 4 Suçlu Yakalandı

HATAY’DA SUÇLULUKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Hatay’ın Antakya, Arsuz, Defne ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için yürüttükleri mücadeleyi sürdürüyor.

SUÇLARIN ARKA PLANI

İşledikleri kredi kartı dolandırıcılığı, hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve kamu düzeni suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş., S.A., E.B. ve E.T. isimli şahıslar, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Refakat eden işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.