Haberler

Hatay’da 4 Suçlu Yakalandı

HATAY’DA SUÇLULUKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Hatay’ın Antakya, Arsuz, Defne ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için yürüttükleri mücadeleyi sürdürüyor.

SUÇLARIN ARKA PLANI

İşledikleri kredi kartı dolandırıcılığı, hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve kamu düzeni suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş., S.A., E.B. ve E.T. isimli şahıslar, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Refakat eden işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Nuray Duman, Kök Hücrele Hamile Kaldı

Antalya'da uzun süre çocuk sahibi olamayan Nuray Duman, kök hücre tedavisi ile hamile kaldı ve 'Umut Deniz' adını verdiği sağlıklı bir bebek doğurdu.
Haberler

Öznur Kurt, Kadın Girişimci Örneği

Bursa'da bir beyaz eşya firmasının tek kadın işletmecisi Öznur Kurt, azmiyle tüm kadınlara ilham veriyor. Anaokulu öğretmenliğinden teknik servis personeli olmaya, ardından patronluğa yükseldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.